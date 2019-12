Ana Gomes reafirma que Isabel dos Santos utiliza Portugal para lavagem de dinheiro

FIlipe

17 dez, 2019 évora 21:24

E , sendo óbvio que Portugal hoje é um albergue da alta criminalidade no Mundo . Espalhados por herdades , quintas , apartamentos e moradias , vivem hoje em Portugal o centro de decisão Mundial dos crimes mais perigosos no Mundo . Terroristas andam por aí ... mandantes , agentes do tráfico de seres humanos , barões do tráfico da droga e Padrinhos da Máfia do armamento ilegal . Eles estão em Portugal não tenham dúvidas algumas algures ... muitos da Maçonaria sabem o paradeiro , muitos escritórios de JetSet da Advocacia sabe onde estão ... muitos Magistrados , polícias e afins sabem onde estão . Todos mamam neste país que sempre foi considerado pela CIA a central da Droga no Mundo , o ponto de distribuição Europeu e continua ... Portugal é hoje menos perigoso , pois é ... porque os centros de Comando da Alta criminalidade está aqui algures .... não interessa mais nada . Não atacam os patrões do crime . Até elementos do ex- ISIS cá dormem ! Tenham vergonha pelo país virtual que criaram . os alegados vistos Gold foi apenas um disfarce para esconderem o que interessa cá dentro . Interessa mesmo ser Portugal um país seguro , temos cá os centro de comando dos mais variados crimes . Abram é os olhos .