Paquistão. Antigo presidente Pervez Musharraf condenado à morte por "alta traição"

O antigo Presidente paquistanês Pervez Musharraf, exilado no Dubai, foi condenado à morte por contumácia por "alta traição", anunciou a Rádio Paquistão, controlada pelo Estado.

O general na reforma foi acusado de alta traição e subversão da Constituição paquistanesa. A sentença foi decidida por um painel de três juízes, com dois juízes a votarem a favor da condenação à morte e um a votar contra.

Musharraf foi julgado e condenado por suspender a Constituição do país em Novembro de 2007 para impor a lei marcial.

Na altura, justificou que a medida tinha como objetivo combater os militantes islâmicos no âmbito da luta antiterrorismo lançada pelos EUA após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Mas a sua verdadeira intenção era purgar o Supremo Tribunal, que se preparava para considerar ilegais as eleições presidenciais do mês anterior, que deram a vitória ao general.