Mavericks terminam série de 18 vitórias consecutivas dos Bucks

Os Dallas Mavericks foram até ao terreno dos Milwaukee Bucks terminar uma longa série de 18 vitórias consecutivas.

Mesmo sem a estrela Luka Doncic, os "Mavs" venceram, por 120-116, com exibição inspirada de Kirstaps Porzingis, que apontou 26 pontos, 12 ressaltos e quatro assistências. Seth Curry também ajudou à vitória, também com 26 pontos.

Do lado dos Bucks, Giannis Antetokounmpo fez o que foi possível, com 48 pontos, 14 ressaltos e quatro assistências, mas não conseguiu evitar o desaire.

Os Milwaukee Bucks continuam a liderar tranquilamente a conferência este, com 24 vitórias e apenas quatro derrotas. Do outro lado, os Mavericks sobem ao terceiro lugar a oeste, com 18 vitórias e oito derrotas.

Outros resultados

Detroit Pistons 119-133 Washington Wizards

Toronto Raptors 133-113 Cleveland Cavaliers

Houston Rockets 109-107 San Antonio Spurs

Memphis Grizzlies 118-111 Miami Heat

Oklahoma City Thunder 109-106 Chicago Bulls

Phoenix Suns 110-111 Portland Trail Blazers