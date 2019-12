Sá Pinto acredita que é possível contrariar favoritismo do Benfica

Ricardo Sá Pinto sabe que é difícil, até pelo momento positivo da equipa da casa, mas acredita que é possível o Sporting de Braga contrariar o favoritismo do Benfica e chegar aos quartos de final da Taça de Portugal.

"Vamos jogar contra uma grande equipa em casa deles, é um jogo muito difícil. O Benfica está numa boa fase e é uma equipa muito forte. Temos de nos superar, de fazer um jogo completo, com concentração máxima durante os 90 minutos. É um jogo extra, em termos motivacionais. É um desafio grande poder vencer em casa do Benfica. A palavra-chave é acreditar. Na Taça, tudo é possível e nós vamos acreditar que é possível passar à fase seguinte", sublinhou o treinador do Braga, esta terça-feira, na conferência de imprensa de antevisão, que começou mais de uma hora mais tarde do que estava previsto, devido a um atraso no treino.

Sá Pinto gostava de ter tido mais tempo para preparar um jogo "que exige muito" e poder "contrariar o favoritismo, o momento e os pontos fortes" do Benfica:

"Sabíamos que, se queremos chegar longe, teremos, mais tarde ou mais cedo, de jogar contra um Benfica, um Sporting ou um Porto. Não podemos pensar o jogo só em defender. Gostamos de jogar e temos uma ideia de jogo positiva. Nem sempre é fácil, contra grandes equipas, jogar como gostamos. Quando tivermos a bola, temos de jogar de forma ativa e agressiva, para aproveitar alguns momentos de desconcentração e sermos eficazes, que é o que nos tem faltado."

O Benfica-Braga está marcado para quarta-feira, às 20h45, na Luz.