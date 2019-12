Rui Duarte demite-se do Casa Pia

Rui Duarte já não é o treinador do Casa Pia, segundo anunciou o clube lisboeta, em comunicado.

O técnico de 41 anos apresentou o seu pedido de demissão. "O treinador Rui Duarte solicitou, na manhã de hoje, uma reunião com o presidente e com o diretor desportivo, durante a qual apresentou o seu pedido de demissão".

Ainda segundo o comunicado, a direção "tentou demover Rui Duarte da sua intenção, mas o treinador manteve a decisão, tendo as duas partes chegado a acordo para a rescisão do contrato da equipa técnica".

Rui Duarte foi o segundo treinador da época do Casa Pia, depois de Luís Loureiro ter arrancado a temporada. O Casa Pia está em zona de despromoção, no 17º lugar, com sete pontos, os mesmos que o Cova da Piedade, que ocupa o último posto.