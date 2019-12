Próxima jornada do Campeonato de Portugal vai ajudar os sem-abrigo

A Federação Portuguesa de Futebol e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa vão levar a cabo uma iniciativa de angariação de fundos para apoio a três instituições de auxílio à comunidade de pessoas em situação de sem-abrigo.

A iniciativa "estádio solidário", que tem o Alto Patrocínio do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, terá lugar na jornada de Natal do Campeonato de Portugal, com jogos agendados para os dias 21 e 22 de dezembro, em estádios de Norte a Sul e Ilhas do País.



Por cada espectador presente nas 36 partidas do Campeonato de Portugal será doeado um euro pela FPF e Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. O valor total angariado reverterá para as instituições «Comunidade Vida e Paz», «Associação Médicos do Mundo» e «CASA – Centro de Apoio de aos Sem-Abrigo».

Fernando Gomes, presidente da FPF, deixou o apelo para os adeptos adiram à campanha e marquem presença nos estádios.

“A FPF, no âmbito da sua responsabilidade social, não quis deixar de seguir o apelo do Sr. Presidente da República, numa ação relacionada com os sem-abrigo. Somos uma instituição de utilidade pública muito vocacionada para a responsabilidade social e para o apoio das causas sociais. Juntamente com o nosso parceiro, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, iremos levar a cabo uma ação que visa angariar fundos tendentes a ajudar três das mais prestigiadas instituições que se dedicam a apoiar os sem abrigo no nosso país. Nos 36 jogos da jornada do Campeonato de Portugal que vai realizar-se no fim de semana, daremos um euro por cada espetador que esteja presente. Nesse sentido apelamos a todos os adeptos do futebol que venham assistir a estes jogos e possam contribuir para esta causa nobre relacionada com os sem abrigo”, disse.