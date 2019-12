Lito Vidigal de saída do Boavista

Lito Vidigal está de saída do Boavista, sabe a Renascença. O treinador angolano entrou no Bessa a meio da temporada passada para render Jorge Simão. Conseguiu salvar o Boavista da descida e ainda o levou ao oitavo lugar do campeonato.

O Boavista ocupa, atualmente, o 9.º lugar da I Liga, com 18 pontos, os mesmos que o Braga, que está no 8.º posto. Os axadrezados vêm de duas derrotas no campeonato, frente a Benfica e Marítimo. A equipa já não está em competição na Taça de Portugal e na Taça da Liga.

Lito, de 50 anos, tem 31 jogos como treinador do Boavista: 13 vitórias, sete empates e 11 derrotas.