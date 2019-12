Liga e PSP solicitam imagens do desentendimento entre Sérgio Conceição e Pedro Ribeiro

O Belenenses SAD revelou, esta terça-feira, que a Liga Portugal e a PSP solicitaram as imagens do desentendimento entre os treinadores de FC Porto, Sérgio Conceição, e Belenenses, Pedro Ribeiro, durante o intervalo do jogo entre as duas equipas, na 13.ª jornada do campeonato.

"A Belenenses SAD informa que, na semana passada, a PSP pediu e obteve os registos das imagens das instalações do Estádio de Honra do Jamor no intervalo do jogo entre a Belenenses SAD e o FC Porto SAD. Hoje [terça-feira], a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) solicitou à Belenenses SAD esses mesmos registos, e este pedido foi já reencaminhado para o Centro Nacional Desportivo do Jamor, a entidade que os efetua e conserva. A Belenenses SAD, assim que receber as imagens solicitadas, de imediato procederá ao seu envio para a LPFP", informou a SAD azul, em comunicado.

O Belenenses SAD sublinha que aceitou disponibilizar as imagens por considerar que "é padrão de conduta exigível", para uma equipa profissional que milita na I Liga, "confiar às instâncias desportivas competentes o apuramento de factos e a determinação dos seus efeitos".

O caso do túnel do Jamor





Ao intervalo do Belenenses-FC Porto, foi visível um desentendimento entre Sérgio Conceição e Pedro Ribeiro. Imagens difundidas pela "SIC" mostram Pedro Ribeiro, junto aos balneários do Jamor, em tom bastante exaltado, a acusar alguém de o ter agredido a soco.

Os contornos do desentendimento continuam por esclarecer. No entanto, o FC Porto já negou, por via do diretor de informação, Francisco J. Marques, que Sérgio Conceição tenha agredido alguém.

Caso se confirme que Sérgio Conceição agrediu Pedro Ribeiro, o treinador do FC Porto arrisca perder o resto da época. Segundo o regulamento da Liga, o castigo para este tipo de casos pode ir de 22 dias a 273 dias de suspensão, ou seja, um máximo de nove meses.

Entretanto, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um inquérito, para perceber o que aconteceu.