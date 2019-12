As vitórias convincentes de Sporting e FC Porto são os destaques das manchetes dos jornais desportivos desta terça-feira.

"Goleada ao ódio", escreve o "Record", em referência à "resposta cabal dos leões", com a vitória por 4-0 nos Açores frente ao Santa Clara, após os cânticos de "Alcochete sempre" na véspera da partida.

"O Jogo" destaca a vitória do FC Porto e a exibição inspirada de Tiquinho Soares, que apontou dois dos três golos dos dragões na vitória frente ao Tondela: "Soares no gatilho", pode ler-se.

Já "A Bola" divide a manchete com as duas partidas que encerraram a 14ª jornada da I Liga, a última do ano de 2019. "A resposta certa", sobre o jogo do Sporting e "Dragão de fé", sobre o FC Porto e uma referência à celebração de Otávio no terceiro golo, após ter visto a sua casa assaltada na quinta-feira, durante o jogo frente ao Feyenoord.