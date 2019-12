Académico de Viseu bate Chaves e está nos quartos de final da Taça de Portugal

O Académico de Viseu apurou-se para os quartos de final da Taça de Portugal, esta terça-feira, ao derrotar o Desportivo de Chaves, em casa, por 1-0.

O único golo da partida, que se realizou no Estádio do Fontelo, foi marcado por João Mário, antigo jogador do Chaves, aos 68 minutos.

Já nos descontos, o Académico de Viseu voltou a marcar. No entanto, o golo foi anulado, por fora de jogo.

Os viseenses são a primeira equipa apurada para os quartos de final da Taça de Portugal.