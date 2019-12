Nova reviravolta leva Flamengo de Jorge Jesus à final do Mundial de Clubes

O Flamengo, treinado por Jorge Jesus, está na final do Mundial de Clubes, depois de derrotar, esta terça-feira, o Al Hilal, por 3-1.

A meia-final, realizada no Estádio Nacional Khalifa, em Doha, no Catar, começou de forma negativa para a equipa brasileira, sufocada pelo Al Hilal. Aos 18 minutos, os sauditas concretizaram o domínio com um golo. Giovinco abriu na direita, em Al-Berik, que cruzou rasteiro, para a marca de penálti. Aí, apareceu Al-Dawsari, a disparar para o golo.



Na segunda parte, o Flamengo entrou apostado em limpar a má imagem deixada na primeira. Começou logo aos 49 minutos: após uma grande jogada de envolvimento na direita, Gabriel Barbosa lançou a corrida de Bruno Henrique que, já na área, assistiu De Arrascaeta. Com a baliza à mercê, o médio uruguaio não perdoou. Estava feito o empate.

Depois da igualdade, a cambalhota



O Flamengo galvanizou-se com o golo e procurou a reviravolta. Esta chegou aos minuto 78, novamente com uma investida pela direita. Rafinha cruzou com conta, peso e medida para Bruno Henrique, que entrou de rompante ao primeiro poste e cabeceou para a vitória.

Quatro minutos depois, o recém-entrado Diego lançou Gabriel Barbosa na esquerda da área e o avançado cruzou, para um momento infeliz de Al Bulayhi. Na tentativa de corte, o central introduziu a bola na própria baliza. A missão do Flamengo ficou ainda mais facilitada ao minuto 84, quando Carrillo deu um pontapé a De Arrascaeta e viu o vermelho direto.

O Flamengo está na final do Mundial de Clubes. Aguarda por Monterrey ou Liverpool, que na quarta-feira disputam um lugar no jogo decisivo.