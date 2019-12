Jorge Jesus avisa Liverpool. "Não temos receio de ninguém"

Jorge Jesus considera que o mais importante para o Flamengo era apurar-se para a final do Mundial de Clubes. Agora que já lá está, pode jogar sem preocupações e sem medo de ninguém - nem do Liverpool.

"O mais importante é que já estamos na final", sublinhou o treinador português, no final da vitória (3-1) sobre o Al Hilal. Jesus não escolhe adversário, já que "quando estás nas meias-finais de um Campeonato do Mundo todas as equipas são fortes", mas já dá a vitória do Liverpool sobre o Monterrey como dado adquirido. E deixa um aviso aos campeões europeus. "Temos respeito, mas não temos receio de ninguém e vamos sempre a pensar que temos possibilidades de ser campeões do mundo."

Na meia-final, "o Al Hilal foi muito melhor que o Flamengo, que pouco teve bola, nos primeiros 30 minutos". Uma lição para a final, mas mais para o Liverpool, até, que para a equipa brasileira: "O Liverpool não vai ter ascendente sobre o Flamengo durante os 90 minutos. Vai ter alguns períodos do jogo, mas nós também vamos ter", sublinhou Jesus.

Estratégia no intervalo e uma final sem igual

Com mais uma reviravolta num jogo decisivo - a primeira fora na final da Taça Libertadores, frente ao River Plate -, algo que dá confiança ao Flamengo, convém explicar como se muda um jogo em 45 minutos.



"Conheço muito bem o Al Hilal e sabia que eles iam ter quebras táticas na segunda parte e, a partir daí, quebras físicas. Conseguimos subir alguma qualidade individual de três jogadores. Ao intervalo, nós falámos: 'Vocês os três se não aumentarem a qualidade individual, a equipa não vem para cima'. Eles vieram para a segunda parte muito mais soltos e muito mais dinâmicos. O primeiro golo é uma jogada coletiva brilhante e as coisas começaram a entrar naturalmente naqueles movimentos que a equipa do Flamengo faz. A equipa foi brilhante nos últimos 45 minutos."

O Flamengo está na final do Mundial de Clubes. Caso o Liverpool seja a equipa apurada, será o grande favorito. A equipa de Jorge Jesus parte, assim, sem grande responsabilidade, para o clímax da temporada.

"Esta final do Campeonato do Mundo é a cereja em cima do bolo da época que o Flamengo fez. Aconteça o que aconteça na final, foi fantástica. É a final mais importante na minha carreira", regozijou.