Jesus dá pista sobre o futuro. "Em janeiro vamos estar no Rio para começar nova pré-época"

Jorge Jesus deu uma pista sobre o futuro, esta terça-feira. Após derrotar o Al Hilal, por 3-1, e garantir a presença do Flamengo na final do Mundial de Clubes, o treinador português deu como garantida a sua presença no arranque da pré-época do clube brasileiro.

"Depois do Campeonato do Mundo, vamos ter um mês de férias e no dia 23 [de janeiro] vamos estar todos no Rio [de Janeiro] de certeza, para começar uma nova pré-época", afirmou, em conferência de imprensa.

O futuro de Jorge Jesus é uma das grandes incógnitas deste final do ano. O Flamengo quer que o técnico português continue e Jesus já disse que, se fosse pelo coração, assim seria. Porém, alertou que há outros fatores que tem de ter em conta, nomeadamente o financeiro.