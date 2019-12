Ancelotti vai suceder a Marco Silva no Everton

Carlo Ancelotti deverá ser o novo treinador do Everton, segundo escreve a "Sky Sports". O treinador italiano foi demitido do Nápoles, por problemas com a direção do clube e aceitou o desafio da direção do Everton para suceder a Marco Silva.

A confirmar-se, será a segunda passagem de Ancelotti pela Premier League, depois de ter estado no Chelsea entre 2009 e 2011, onde venceu um campoenato e uma FA Cup.

Depois dos "blues", Ancelotti destacou-se ainda no Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern de Munique e Nápoles. Antes, passou pelo AC Milan, Juventus, Parma e Reggiana. No total, Ancelotti já venceu três Ligas dos Campeões e quatro campeonatos internos.

O Nápoles despediu Ancelotti devido à polémica em que a equipa esteve envolvida. O presidente, De Laurentiis, organizou um retiro para dar a volta ao mau momento da equipa, sem o aval de Ancelotti e do plantel. O treinador colocou-se ao lado dos jogadores e pagou a fatura.

Ancelotti terá tarefa difícil no Everton, que ocupa o 16º lugar da classificação, com 18 pontos em 17 jornadas disputadas. O italiano de 60 anos poderá mesmo já estar no banco no próximo fim-de-semana, na receção ao Arsenal.