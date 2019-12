Miguel Oliveira quer ser a cara da KTM em 2020 e aponta ao título mundial em três anos

Miguel Oliveira quer ser campeão mundial de MotoGP num espaço de três anos. Para já, o piloto português define, em entrevista a Bola Branca, o objetivo de ser o primeiro piloto da KTM na próxima temporada, uma equipa onde prevê um futuro risonho.

"Acredito no meu trabalho e no meu potencial. Tenho de criar oportunidade para ter uma mota que seja capaz de vencer corridas e assim poderei concretizar o objetivo de ser campeão mundial. Existe a componente da mota, mas acredito na KTM e num 2020 muito bom. O futuro é risonho. O objetivo de 2020 é ser a primeira KTM, mas não sei se isso me coloca nos cinco ou dez primeiros lugares", refere.

O piloto português terminou a sua temporada de "rookie" no 17º lugar, com 33 pontos, mas não acabou a época, devido a lesão, que ainda vai obrigar a mais dois meses de recuperação.

"É uma longa recuperação de cerca de três meses. Vamos já em um mês e duas semanas com muito trabalho de fisioterapia. Vai demorar, mas não temos motivos, para já, para não acreditar que vamos voltar a ter o ombro a 100%", explica.

Miguel Oliveira representa a Tech3, segunda equipa da KTM. A marca austríaca decidiu escolher Brad Binder como substituto de Zarco para a próxima época, uma decisão que na altura motivou críticas do piloto português, que agora dá uma versão mais pacífica.

"Ia simplesmente estar a mudar para um grupo diferente, porque a mota é a mesma. Já tenho relação com os meus mecânicos. Trocar apenas para ter uma cor diferente não queria. Estou bem e tomamos uma decisão conjunta", confessa.

Oliveira é o primeiro português no MotoGP. Para além do pioneirismo, o piloto rejeita outro tipo de estatuto.

"Espero que a exigência abra um novo caminho que não se feche. Estar no MotoGP ajuda que os meios de comunicação falem e acredito que esse caminho vai continuar aberto, independentemente de mim, ou não. Mas o pioneirismo já ninguém me tira, é meu por direito", termina, em tom de brincadeira.