Reações ao Orçamento "histórico" do Governo

SINDICATOS

UGT fala de um OE “miserabilista e pouco ambicioso”. O secretário-geral considerou que a proposta do Orçamento do Estado para 2020 ficou aquém das expectativas, não corresponde às necessidades dos trabalhadores e vai diminuir o poder de compra das pessoas.

Em declarações à agência Lusa a propósito da proposta do OE2020, Carlos Silva destacou que o anunciado aumento de pensões até 0,7% está muito aquém daquilo que seria legítimo esperar.

"Não conseguimos entender que o OE não tenha efetivamente um valor para aumentos salariais depois de dez anos ininterruptos sem aumentos salariais para a administração pública", disse. Por isso, o secretário-geral da UGT considera que o OE2020 "é miserabilista e pouco ambicioso".

PATRÕES

CIP diz que proposta poderia ter sido "mais ambiciosa". O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) afirmou que o Governo na sua proposta de OE poderia ter sido "um pouco mais ambicioso" e "ido mais além" em termos de estímulos às empresas e à economia.

António Saraiva considerou que "não houve qualquer evolução na redução progressiva do IRC (Imposto sobre as Pessoas Coletivas)", embora "tenha havido melhorias de forma pouco ambiciosa", nomeadamente em matéria de lucros retidos e reinvestidos e nas tributações autónomas.

Na proposta de OE sinaliza-se "a redução gradual da dívida e a melhoria das contas públicas [excedente orçamental]", refere António Saraiva. "Mas poderia ter sido feita uma outra opção política", no caso do excedente orçamental, "a bem das empresas" e da economia.

António Saraiva não põe em causa "a redução da dívida e a melhoria das contas públicas", mas recorda para o contributo que as pequenas e médias empresas (PME) têm para o fortalecimento do tecido empresarial e para o aumento do crescimento da economia portuguesa.

PARTIDOS

PEV encontra "sinais positivos e negativos". O Partido Ecologista Os Verdes assinalou que o Orçamento para 2020 merece uma análise mais detalhada, por isso o sentido de voto do partido ainda está "em aberto". Para o deputado José Luís Ferreira este é "um documento com a complexidade e com a importância que um Orçamento do Estado transporta, exige naturalmente uma reflexão mais apurada, mais atenta" e "não se compadece com uma leitura ligeira".

"Para, como recomenda o bom senso e como tem sido a postura d'Os Verdes ao longo dos anos, podermos construir um sentido de voto responsável, sério, coerente, e também em sintonia com aquilo que são as posições d'Os Verdes sobre as várias matérias que dão corpo ao Orçamento do Estado", precisou.

Antes de decidir se viabilizará, ou não, o documento, o PEV quer concluir "de que forma, e em que medida, é que o Orçamento do Estado dá resposta aos problemas e às preocupações dos portugueses, e aos desafios do país, tanto do ponto de vista social, como ambiental".

POLÍCIAS

ASPP e o documento aquém do esperado. A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP) considera que o Orçamento do Estado fica muito aquém das expetativas dos profissionais, apesar de contemplar um investimento superior na aquisição de equipamento.

"Tenho pena é que o investimento nas pessoas, nos recursos humanos, seja muito pouco, pelo menos nesta primeira interpretação do orçamento. Há muito pouco, ou quase nada em relação aquilo que havia nos anos anteriores no que diz respeito aos recursos humanos", disse à Lusa Paulo Rodrigues da ASPP.

Para o dirigente da associação, continua a "não haver" valorização remuneratória assim como não há previsão para o subsídio de risco que foi aprovado na Assembleia da República em janeiro de 2018.

"Apesar de o investimento ser superior ao que existia continua muito aquém das expetativas dos profissionais", considera Paulo Rodrigues.