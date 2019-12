OE 2020. Mais subsídio de desemprego para casais com filhos

A proposta de Orçamento do Estado para 2020 prevê um aumento do subsídio de desemprego para casais com filhos.

No total, são mais 10%, para os casais com filhos, em que ambos estejam desempregados.

A medida, segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2020, abrange os casais que estejam a receber subsídio de desemprego ou subsídio por cessação de atividade, no caso dos trabalhadores independentes, com filhos a cargo.

Visa ainda os agregados monoparentais, se o parente único estiver desempregado.

É ainda prorrogado o subsídio social de desemprego a desempregados de longa duração, com mais de 52 anos de idade.