OE 2020. ​Madeira garante financiamento para hospital

O Orçamento do Estado para 2020 confirma o apoio do Governo da República à construção do novo Hospital Central da Madeira.



A proposta de Orçamento do Estado para 2020 prevê que a obra, orçada em cerca de 340 milhões de euros, seja cofinanciada em 50% por Lisboa.

Está ainda prevista a retirada das contas do valor patrimonial dos hospitais Nélio Mendonça e Marmeleiros. Quanto à restante fatura, o executivo de António Costa assegura à Região Autónoma o aval para o empréstimo, o que irá baixar os juros.

Este ano, os três deputados eleitos pela Madeira podem ser essenciais para a aprovação do Orçamento do Estado e o financiamento do novo hospital foi uma das condições que apresentaram, pelo voto na proposta do Governo.

A Madeira vai ainda receber, em 2020, cerca de 228 milhões de euros, quase menos 20 milhões do que em 2019.

Já os Açores vão receber no próximo ano cerca de 293 milhões de euros, mais 8,6 milhões do que em 2019.