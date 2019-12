OE 2020. Do IRS às reformas, conheça as medidas que vão mexer com o seu bolso

A proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2020 foi entregue esta segunda-feira à noite, na Assembleia da República. Aumentos para as pensões mais baixas, maiores deduções fiscais para quem tem mais do que um filho e incentivos fiscais para os jovens trabalhadores são algumas das medidas do Governo.



O primeiro-ministro, António Costa, fala num orçamento de "continuidade" que dá "prioridade aos jovens". O ministro das Finanças, Mário Centeno, descreve o documento como sendo "responsável", e de "boas contas", ao mesmo tempo que olha para a Saúde, serviços públicos, reformados e jovens. A oposição espera para ver e comentar.

O início da discussão da proposta de OE 2020 documento está previsto para 6 de janeiro, com as audições em comissão dos ministros Mário Centeno e Ana Mendes Godinho. Para os dias 9 e 10 de janeiro está agendada a discussão e votação na generalidade do documento.



Atualização dos escalões de IRS abaixo da inflação

A versão preliminar do Orçamento prevê a atualização dos escalões do IRS abaixo da taxa de inflação prevista, situação que leva os contribuintes a perderem poder de compra. Os escalões de IRS serão atualizados em 0,3% e o Ministro das Finanças, Mário Centeno, espera que a taxa de inflação varie entre 1,2% e 1,4%.

Sobe a dedução no IRS para segundo filho



O Governo vai aumentar a dedução no IRS para os filhos até aos três anos de idade, que em 2020 sobe de 126 euros para os 300 euros a partir do segundo dependente.

Aumento extraordinário para as pensões mais baixas

O Governo admite, na proposta de Orçamento do Estado, um aumento extraordinário das pensões mais baixas, mas apenas das pensões contributivas. Quanto a quem em pensões não contributivos poderá ver os seus rendimentos melhorarem através do complemento solidário para idosos (CSI), cujas regras o Governo promete avaliar ao longo do próximo ano. Os calores concretos ainda não são conhecidos.

Desconto fiscal para os jovens em início de carreira

De acordo com a versão preliminar do Orçamento do Estado, o Governo vai dar um desconto fiscal para os jovens em início de carreira. São menos 20% no IRS, no primeiro ano, e menos 10% no segundo ano, para quem tem entre 18 e 26 anos.

Aumentos para a Função Pública

O número está longe de ser do agrado dos trabalhadores, mas garante o Governo que foi “até onde podia ir”. A proposta do Orçamento do Estado avança um aumento de 0,3%, o que terá um impacto orçamental de 60 a 70 milhões de euros. Num salário de mil euros são cerca de 2€ por mês, 26€ no final do ano.

Mais subsídio de desemprego para casais com filhos

A proposta de Orçamento do Estado para 2020 prevê um aumento do subsídio de desempregoego para casais com filhos.

No total, são mais 10%, para os casais com filhos, em que ambos estejam desempregados.

Veículos a gasóleo sujeitos a agravamento de imposto de 500 euros

Os veículos ligeiros a gasóleo ficam sujeitos, em 2020, a um "agravamento de 500 euros no total do imposto a pagar". De acordo com a proposta de lei, esse valor é reduzido para 250 euros" relativamente a alguns veículos ligeiros de mercadorias. Como forma de desincentivo à manutenção em circulação de veículos a gasóleo e de promoção da mobilidade sustentável" a manutenção do "Adicional de Imposto Único de Circulação, aplicável sobre os veículos a gasóleo enquadráveis nas categorias A e B (em vigor desde o OE 2014)".

Mais imposto "Coca-Cola"

O imposto sobre bebidas açucaradas vai aumentar, de acordo com a versão preliminar do Orçamento do Estado para 2020. É um agravamento de dois a seis cêntimos, dependendo da quantidade de açúcar por litro, nas bebidas não alcoólicas.

Fumar vai ser ainda mais caro. Imposto específico para cigarros eletrónicos

O Governo quer aumentar impostos sobre o tabaco e cobrar um imposto específico sobre o tabaco aquecido, segundo a proposta preliminar do Orçamento do Estado para 2020. De acordo com o documento, é feito um aditamento ao Código dos Impostos Especiais de Consumo criando um imposto sobre o tabaco aquecido, que até agora estava sujeito ao imposto incidente sobre tabaco de corte fino destinado a cigarros de enrolar, restantes tabacos de fumar, rapé e tabaco de mascar.



IVA da luz em função dos consumos

A proposta de Orçamento do Estado autoriza o Governo a criar escalões de IVA para a eletricidade baseados no consumo. A medida já tinha sido anunciada pelo primeiro-ministro, que também já enviou um pedido de autorização nesse sentido ao Comité do IVA da União Europeia.



Bónus no IRS para "famílias verdes"

O Governo quer criar uma dedução de até 1.000 euros em IRS para aquisição, pelas famílias, de unidades de produção renovável para autoconsumo e de sistemas de aquecimento eficiente, segundo a proposta preliminar do Orçamento do Estado para 2020.



[notícia atualizada às 02h03 de terça-feira]