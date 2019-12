Rui Costa "detesta o Euro 2020"

Rui Costa, antigo internacional português e atual administrador da SAD do Benfica, não poupa nas críticas ao formato do Euro 2020, que se disputa em 12 cidades diferentes da Europa. O antigo jogador não entende como o campeão europeu é colocado no pote 3 do sorteio da fase de grupos.

"Detesto este Europeu. Não consigo conceber um Europeu neste vaivém. Não entendo como Portugal é campeão europeu, ganha a Liga das Nações e está num pote 3. Talvez seja eu que estou errado, mas faz-me bastante confusão", começa por dizer, em declarações à "TVI".

94 vezes internacional pela seleção portuguesa, Rui Costa acredita que a seleção tem novamente potencial para chegar longe na competição, apesar de ter sido sorteado no grupo com a França e Alemanha.

"Com os jovens Cristiano Ronaldo e João Félix teremos novamente um potencial enorme para fazer bem, mesmo num sorteio difícil, no grupo mais forte que há. Parece que já estamos nos "quartos" ou meias-finais. Estou convencido que vamos lá chegar e que o país vai novamente encher-se de orgulho", remata.