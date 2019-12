Rui Costa elogia "excelente trabalho de Lage" após renovação

Rui Costa, administrador da SAD do Benfica, deixou elogios a Bruno Lage, cara do projeto de aposta da formação no clube encarnado, que culminou na entrega do prémio "Golden Boy" a João Félix, na última noite, em Itália.

"O Bruno renova pelo excelente trabalho que tem feito: campeão, líder do campeonato, aproveitamento dos jogadores que já tínhamos, dos jogadores que vieram de baixo. O trabalho está a ser excelente, e estamos muito contentes com o trabalho dele. Daí a renovação, merecida e planeada e há muito tempo. Era uma questão de formalizar. Estamos extremamente satisfeitos com aquilo que está a ser feito no clube, e tentaremos dar o máximo de continuidade e melhorar aquilo que for preciso", disse, em declarações à "TVI", citado pelo "Maisfutebol".

O dirigente encarnado esteve na gala do prémio entregue ao jovem formado no Benfica e atualmente no Atlético de Madrid. "O João subiu à primeira equipa com Rui Vitória, teve o seu processo de adaptação, e depois, em janeiro, com a chegada de Bruno Lage, assumiu-se como titular. Mas no Benfica os processos são conjuntos, não andamos à procura de quem fez isto ou aquilo".

Rui Costa acredita que é apenas uma questão de tempo até João Félix ser a estrela da liga espanhola e deixa elogios à maturidade do jogador de 20 anos, que custou 126 milhões de euros aos cofres do Atlético de Madrid.

"É extremamente equilibrado, alguém que aceitava muito bem os momentos bons e os momentos maus. Um jogador torna-se grande quando ultrapassa a barreira das primeiras críticas. Para isso é preciso um equilíbrio mental muito grande, e o João tem. Para ele, era igual marcar no Dragão e em Alvalade, ou em casa com o último classificado. A pressão em Madrid é natural. Queiram ou não, por vezes os jogadores às vezes têm rótulos, mas acredito também que as pessoas têm consciência que ele acabou de fazer 20 anos e tem um percurso para fazer. A tremenda qualidade está lá, toda a gente reconhece. O processo vai ser natural, e num abrir e fechar de olhos vai ser a estrela daquele campeonato também", termina.