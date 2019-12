Lage espera "um Braga muito competente" no Estádio da Luz

Bruno Lage está à espera de um Sporting de Braga competente e à procura de eliminar o Benfica nos oitavos de final da Taça de Portugal, no Estádio da Luz. Em conferência de imprensa, o técnico do Benfica recusa um eventual mau momento da equipa minhota.

"Não olho para os resultados, mas para o que a equipa produz em campo. Vimos muitos jogos, não só o nosso contra eles, mas o último, o Rio Ave, Famalicão, Vitória de Guimarães. Não vejo como marca ou sofre golos, mas sim a qualidade da equipa. Espero um Braga muito competente, com excelentes jogadores e um treinador experiente. É um jogo a eliminar e queremos seguir em frente na competição", começa por dizer.

O Benfica vem de três vitórias convincentes, contra Boavista, Zenit e Famalicão, mas Lage recusa a ideia que esta é o melhor Benfica da época.

"Melhor momento é sempre o que está para vir e espero que seja amanhã. Não faço esse tipo de análises só porque ganhámos três jogos. Estes jogadores encontraram uma dinâmica, já tivemos outras, sinto que temos gente muito competente, que nos trazem dinâmicas, mas há ainda muitas outras que estão na teoria e podem, ou não, resultar na prática", acrescenta.

Lage deixou ainda um elogio ao compromisso de toda a equipa, quer dos avançados no movimento defensivo, quer do guarda-redes no movimento ofensivo: "É muito importante o maior número de ações, quer ofensivas, quer defensivas. Isto obriga a um maior número de metros percorridos, é trabalho de equipa. O guarda-redes inicia o processo e a defender os homens da frente têm muito trabalho. É esse o valor da nossa equipa".

Entre Vinícius e RDT, a diferença são só três milhões

Questionado sobre a opção de deixar Raúl de Tomás na bancada, o reforço mais caro da época, que custou 20 milhões de euros, Lage recorda que apenas está a usar um avançado, Carlos Vinícius, que foi igualmente caro.

"Se meter o Raúl a jogar a diferença são três milhões, porque meto 17 milhões no banco ou na bancada [referência ao preço de Vinícius]. Independente de quanto custou, o importante é estarem a trabalhar bem, independentemente de quanto custaram. Se olharmos para o passado, são poucos os avançados que chegam e se afirmam logo. Tiveram sempre tempo para se adaptar. Todos têm de se dedicar ao trabalho", explica.

Sobre uma eventual rotação, Lage admite que fez gestão de equipa na Taça da Liga, mas deu a entender que poderá não realizar grandes poupanças contra o Braga: "Na Taça da Liga, mudámos por uma questão estratégica. Nas outras competições, mudámos em função do que achávamos ser o melhor momento de cada jogador. É isso que vamos fazer amanhã, mantendo a coerência nas nossas decisões".

Arbitragem e Liga Europa não merecem grandes comentários



O treinador do Benfica recusou fazer comentários sobre as queixas de arbitragem do FC Porto nos jogos do Benfica, e também não se prolongou muito mais sobre a antevisão da eliminatória dos 16 avos de final da Liga Europa, contra o Shakthar Donestk.

"Temos obrigação de vencer todos os jogos, para já é o de amanhã. Querem que responda sobre esse jogo e um caminho até uma final agora?", questionou, a terminar.

O Benfica recebe o Braga, quarta-feira, às 20h45, no Estádio da Luz, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.