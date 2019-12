Internacional sub-20 argentino confirma negociações com o Benfica

Elías Pereyra, lateral-esquerdo de apenas 20 anos, poderá ser reforço do Benfica já a partir de janeiro, segundo confirmou o próprio, em declarações ao jornal "A Bola". Benfica e San Lorenzo já terão chegado a acordo para um empréstimo.

"A verdade é que as negociações estão muito bem encaminhadas, mas não sei ainda quando viajo para Lisboa. É uma linda oportunidade ir para um clube histórico como o Benfica, uma equipa com tanta história", referiu, ao jornal.

Segundo o jornal, o internacional sub-20 argentino começará o seu caminho pela equipa B do Benfica, por empréstimo de seis meses, sendo que as águias ficam com a opção de compra a rondar os dois milhões de euros.

Pereyra fez toda a formação no San Lorenzo e representa a equipa principal desde 2017. Aos 13 anos, o defesa teve de ultrapassar uma leucemia, que o obrigou a colocar a carreira em pausa durante dois anos.