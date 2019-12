Gabriel apto para os oitavos de final da Taça de Portugal

Gabriel está recuperado e apto para defrontar o Sporting de Braga, na quarta-feira, em jogo a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal.

"O Gabriel está OK", disse, de forma curta e direta, Bruno Lage, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

O médio brasileiro terminou o jogo contra o Famalicão com queixas no antebraço direito, após um choque com Pedro Gonçalves, e não regressou ao relvado para os últimos instantes da partida.

Bruno Lage fez ainda uma atualização clínica sobre a lesão de Rafa Silva, que está a contas com uma desinserção do tendão médio adutor, à esquerda, sofrida em outubro. O técnico das águias diz que o internacional português já realiza corrida e aponta para janeiro como data de regresso.

"A recuperação tem acontecido dentro da normalidade. Não treina com a equipa ainda, mas já faz corrida. É cedo para uma previsão certa, talvez a meio de janeiro. Fez um início fantástico de época, esteve lesionado, e agora precisa de recuperar com calma, como o André Almeida e o David Tavares. Tendo rendimento e prazer no trabalho, haverá sempre oportunidades", remata