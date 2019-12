Bruno Lage não fala do mercado de janeiro

Bruno Lage não comenta, por agora, rumores de mercado de transferências, a duas semanas da reabertura do mesmo. Questionado sobre a possibilidade de contratar Yony González e Elías Pereyra, que confirmou hoje estar em negociações com as águias, o técnico deixa os seus comentários para janeiro.

"Tivemos oportunidade de, no final do mercado, falar sobre o mercado. Quando abrir, voltarei a falar do mercado", disse.

O Benfica recebe o Braga, quarta-feira, às 20h45, no Estádio da Luz, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.