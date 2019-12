Jorge Palma com álbum novo em 2020

O novo álbum de originais de Jorge Palma, o primeiro desde 2011, sai em 2020 e já tem oito canções escritas, embora os vários espetáculos que tem dado venham complicar a sua concretização, assumiu o músico.

É o primeiro álbum de originais em nove anos, mesmo se a concretização do projeto "tem sido o diabo, porque tem havido muito trabalho" em concertos.

"Já tenho sete canções mais este Expresso de Outono [novo tema tocado na digressão homónima] mas agora é acelerar aqui os motores, eu tenho estado no máximo de calma. Esta semana que vem, apesar de ter um concerto na sexta, terça, quarta e quinta vai ser para trabalhar, trabalhar mesmo [no novo disco]", afirmou Jorge Palma.

O cantor e compositor, que em 2020 celebra 45 anos da edição do seu primeiro álbum, "Com Uma Viagem na Palma da Mão", editado em setembro de 1975, confirmou que o seu processo de criativo "é caótico" e que funciona "um bocado por impulso, por instinto".

"Há pessoas que escrevem todos os dias, eu devia fazer isso, mas não faço. Mas apetece-me agora, tenho alguns assuntos para abordar", afirmou. Não adianta para já quais, justificando-se com o tal processo criativo muito próprio, que "está um bocado em turbilhão", com "apontamentos por todo o lado" e memorandos de voz no dictafone.

As mais recentes colaborações em Portugal incluem Mariza e uma música escrita por Jorge Palma "que há de sair", Carlos do Carmo, para quem compôs recentemente, e os Linda Martini que estão a ultimar uma versão de "Frágil", disse o músico.

E quando se lhe pergunta com quem gostaria de trabalhar no estrangeiro, Jorge Palma faz uma pausa, descarta à partida, com uma gargalhada, uma das suas referências, Bob Dylan - "o Dylan não tem pachorra para mim" - e confessa que "adorava" fazer um dueto com Paul Simon.

E via-se "perfeitamente" num ‘duelo' ao piano com Tom Waits, talvez até com uma versão portuguesa de "Innocent When You Dream", ou outra música qualquer do músico e compositor norte-americano.