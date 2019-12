Varandas diz que adeptos que insultaram jogadores do Sporting são "escumalha"

Frederico Varandas diz que os adeptos afetos às claques do Sporting que insultaram e ameaçaram os jogadores à chegada aos Açores são "escumalha". Em declarações aos jornalista, em São Miguel, o presidente leonino acrescenta que "esta escumalha só quer duas coisas: que o Sporting perca e que o tempo voltra atrás".

Varandas considera que se trata de mais um "episódio muito grave". "Mais do que grave é chocante, porque as pessoas que fizeram aquilo têm um nome, mas neste país temos medo, são uma escumalha que não têm mais lugar no Sporting", sublinha.

O dirigente leonino admite que este clima "afeta a equipa" e refere que esse é um dos objetivos. "Eles querem que o Sporting perca. Esse ataque a Alcochete não está marcado só nos jogadores, ainda está no clube. Nesse dia, o Sporting perdeu, entre rescisões e vendas com a corda na garganta, cinco jogadores dos mais valiosos do plantel e dezenas e dezenas de milhões de euros. Vou repetir: dezenas e dezenas de milhões de euros. Este desastre desportivo e finaceiro mataria muitos clubes. E hoje ainda estamos frágeis e a reerguermo-nos do que aconteceu nesse dia", realça.

Os adeptos, de cara tapada, que receberam os jogadores do Sporting, nos Açores, entoaram cântico "Alcochete sempre", numa alusão ao ataque à academia em 2018. O Sporting joga, esta segunda-feira, com o Santa Clara. Partida referente à 14.ª jornada do campeonato, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.