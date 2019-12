Silas: "Gostava que todos os sportinguistas remassem para o mesmo lado"

A goleada (4-0) ao Santa Clara não foi uma resposta à receção com insultos à equipa nos Açores, mas Silas não se importava de ver mais respostas dessas. No entanto, o que o treinador do Sporting gostava mesmo de ver era maior harmonia entre todos no clube.

"Quando preparamos o jogo, preparamo-lo para ganhar. Naturalmente que a receção mexe com eles, mas o resultado em si não é uma resposta a isso. É uma consequência do nosso trabalho, do trabalho dos jogadores, que trabalham bastante, e da preparação do jogo. Portanto, não foi uma resposta a isso, mas se pudermos dar respostas destas todas as semanas, muito melhor. Agora, eu gostaria que todos os sportinguistas remassem para o mesmo lado, para ver se o Sporting se consegue levantar de tudo o que aconteceu", salientou o técnico, em conferência de imprensa, no final da partida com o Santa Clara.

Silas assumiu que os insultos e ameaças, por parte de cerca de duas dezenas de indivíduos com cara tapada, com que a equipa do Sporting foi recebida afetou os jogadores, especialmente aqueles que "viveram a catástrofe" do ataque a Alcochete, a 15 de maio de 2018:

"Porque foi uma catástrofe para eles e uma catástrofe para o Sporting também. Se me perguntarem a mim ou alguém que tenha vivido a situação, mexerá mais com alguém que tenha vivido a situação."

