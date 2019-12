Silas com "muita confiança" em ultrapassar o Basaksehir

Silas admtiu, esta segunda-feira, que superar o Istambul Basaksehir, nos 16 avos de final da Liga Europa, será difícil, mas mostrou-se confiante.

"Todas as equipas são difíceis, nesta fase, não há equipas fáceis. Qualquer adversário que nos calhasse ia ser difícil. É um adversário que acabou o seu grupo em primeiro lugar, à frente de boas equipas. Vamos passar por dificuldades, como qualquer uma das equipas portuguesas. Podemos seguir em frente. Vai ser difícil, mas estou com muita ambição e estou com muita confiança relativamente a continuar na Liga Europa", afiançou o treinador do Sporting, em conferência de imprensa.

O Sporting recebe o Istambul Basaksehir a 20 de fevereiro, às 17h55, em Alvalade. A segunda mão joga-se na Turquia, uma semana depois, às 20h00. Os dois encontros dos "16 avos" da Liga Europa terão relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.

Silas falava após a goleada (0-4) ao Santa Clara, na 14.ª jornada do campeonato, que permitiu ao Sporting subir ao terceiro lugar.