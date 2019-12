Cândido Costa alerta FC Porto para jogo perigoso perante adversário sem pressão

O FC Porto fecha a jornada recebendo o Tondela, a partir das 20h15 no Estádio do Dragão. Recuperado de lesão, Romário Baró voltou aos convocados de Sérgio Conceição.

Na opinião do antigo extremo portista, Cândido Costa, a pressão pode ser perigosa para o Porto. Pela vitória do Benfica e pelo facto de defrontarem um adversário que não tem nada a perder.

"Neste tipo de jogos, as equipas ditas mais pequenas transportam a sua motivação e a sua capacidade para um nível surpreendente em relação àquilo que é o poderio dos grandes. Têm muito pouca pressão, muito pouco a perder. Se se confirmar o favoritismo do FC Porto e a vitória for confirmada, a verdade é que amanhã nada de extraordinário se passará em Tondela. FC Porto está pressionado pela vitória do Benfica, não pode deixar a diferença pontual avolumar-se ainda mais", disse em entrevista a Bola Branca.



Cândido Costa pede ainda mais arte ao futebol do FC Porto.



"Além da vitória, quer-se um FC Porto com um futebol mais consistente e mais agradável. O FC Porto, desde que Sérgio Conceição assumiu a liderança, não perdeu o comprometimento, a entrega, isso está lá tudo e os adeptos reconhecem que é uma equipa agarrada a esses valores. Mas a lucidez, as ideias, as boas decisões e o recorte técnico também têm de lá estar, é isso que espera e só assim é que o FC Porto pode competir ao mais alto nível com o Benfica. Foi assim quando Sérgio Conceição foi campeão, com estes predicados todos que se mantêm intactos, mas também com futebol positivo e com uma reação à perda de bola no meio campo defensivo adversário que era muito feroz, um FC Porto com muitas ideias e muito talento. Foi só conjugando essas duas vertentes do jogo que o FC Porto foi campeão", concluiu.



O jogo que opõe o FC Porto ao Tondela vai encerrar a jornada 14 da Liga Portuguesa e terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.