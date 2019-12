Mau tempo dá tréguas esta terça-feira. Depressão Elsa chega na quarta

O mau tempo só vai dar tréguas esta terça-feira. A depressão Daniel vai-se embora, mas vem aí a depressão Elsa - uma nova tempestade que, na quinta-feira, deverá atingir o país em força, mas que terá os primeiros efeitos já a partir de quarta-feira.

A depressão Daniel levou ao registo de cerca de 200 ocorrências com pouca gravidade, com maior incidência nos distritos do Porto, Aveiro e Viseu, avançou Pedro Nunes, comandante da Proteção Civil, em declarações aos jornalistas.

"A depressão Daniel deixou precipitação intensa em alguns pontos do país, nomeadamente nos distritos mais a norte, e algum vento. Amanhã vamos ter um dia de folga e, a partir do dia 18, segundo a indicação que temos do IPMA, vamos ter a aproximação da depressão Elsa, que terá o seu epicentro no território continental no dia 19, quinta-feira", explica Pedro Nunes.

Para esse dia, "é esperada precipitação forte em todo o território, acompanhada de agitação marítima e vento forte", diz o comandante.

Os 18 distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo devido à passagem da tempestade Daniel. Continua a não haver registo de feridos.