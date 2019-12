166 milhões de crianças nunca foram oficialmente registadas

Todas as crianças têm direito a um nome, uma nacionalidade e uma identidade legal.

Só que há muitas crianças que não contam para as estatísticas.

De acordo com a UNICEF, que analisou dados de 174 países, a percentagem de nascimentos registados na última década aumentou cerca de 20%.

No entanto, há 166 milhões de crianças que nunca foram oficialmente registadas. O mesmo é dizer que, apesar dos progressos, uma em quatro crianças continua sem registo de nascimento.

Ou seja é invisível, inexistente. Uma criança sem prova de identidade não está protegida pela lei, não está abrangida por cuidados de saúde, é excluída do sistema de ensino está mais vulnerável a situações de exploração e de abuso.

O mundo anda a ritmos diferentes, sabemo-lo bem. É um espaço de contrastes e de desigualdades. Nem todos avançam ao mesmo ritmo.

O progresso global em matéria de registo de crianças tem sido impulsionado em grande parte pelos países do sul da Ásia, como o Bangladesh, a Índia ou o Nepal.

Só na Índia, a percentagem de crianças registadas aumentou de 41% entre 2005 e 2006 para 80% de 2015 a 2016.

Números que contrastam com a realidade dos países mais pobres de África que, curiosamente, é o continente que se assume como o gigante populacional até meados do século.

Na Etiópia, por exemplo, só 3... 3% das crianças estão oficialmente registadas mas, em muitos casos, não possuem qualquer certidão de nascimento.

Em todo o mundo, mais de 200 milhões de crianças menores de cinco anos não têm certidão de nascimento.

Esta não é a nossa realidade. Nem portuguesa nem europeia.

E é aqui que percebemos que a nossa dimensão no mundo é minúscula, quando metemos a cabeça fora do casulo e nos comparamos com outras realidades bem diferentes das nossas.

Atendendo ao nosso quotidiano normal, estas conclusões da UNICEF podem parecer surpreendentes.

Mas, uma vez mais, são a prova de que não estamos sozinhos no mundo e a média é feita a partir do contributo de todas as partes do globo.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância estima que um em cada três países tem mesmo de acelerar o passo para proporcionar uma identidade legal e um registo de nascimento para todos os cidadãos, que é um dos objetivos para o desenvolvimento sustentável para a próxima década.

Afinal, todas as crianças contam e todos os números contam histórias.

Por isso, o melhor mesmo é não ignorar.