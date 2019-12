​Sánchez, ‘sit and talk’

Apelamos ao primeiro-ministro espanhol em funções para um diálogo sincero, sem condições, mas com propostas. É assim como se resolve uma crise política nos estados democráticos da Europa.



O diálogo é a base da resolução de conflitos. E diálogo é o que mais de 80% dos catalães pedem ao governo espanhol e também a maioria de cidadãos de Espanha (65%), segundo um recente inquérito do Centro de Estudos de Opinião catalão. E é isso mesmo, como governo catalão, o que reclamamos há anos: uma mesa de negociação bilateral, de igual a igual, sem limites preestabelecidos.

Desde o Governo da Catalunha, observamos com especial preocupação a atitude contrária ao diálogo que Sánchez tem vindo a expor nos últimos meses, centrada em abordar o conflito com a Catalunha com juízes e prisão. O que temos da parte de Sánchez até ao dia de hoje, nomeadamente nos dias da campanha eleitoral, é uma deriva para uma linguagem agressiva e pouco democrática, assim como um apelo à mão dura para com a Catalunha.

É uma atitude irresponsável que provocou o aumento da extrema direita do Vox. A Europa deverá ficar muito atenta nos próximos dias à negociação da investidura de Pedro Sánchez. E por falar em investiduras, não deixa de ser inaudito o facto de Pedro Sánchez chegar a um acordo com Podemos em 48 horas -quando teve 5 meses para o fazer- e reclamar outros apoios à investidura, sem ter dialogado antes com mais ninguém.

A mão dura e o “não” ao diálogo não solucionam nada. Um problema político deve ser resolvido no cenário da política e dos princípios democráticos. Não é com repressão que se vai chegar a um entendimento com a Catalunha, mas com política e sentido de Estado. É assim como se faz nos estados democráticos da Europa.

É por isso que, desde o governo catalão, insistimos em chamar Sánchez para a mesa de um diálogo sincero, sem condições, mas com propostas. Só desta forma conseguiremos aproximar as nossas diferenças e encontrarmos uma solução.

Assim como o conjunto da Europa, ficaremos atentos aos próximos passos de Sánchez e continuaremos a insistir na ideia que o diálogo é a única saída à crise política entre a Catalunha e Espanha. Sánchez, ‘sit and talk’.

Alfred Bosch

Conseller da Ação Exterior do Governo da Catalunha