Macau 20 anos. China deixa de fora da cerimónia Presidente e Governo portugueses

Ao contrário do que chegou a ser pensado, Portugal não estará representado ao mais alto nível na cerimónia dos 20 anos da transição administrativa de Macau. Nem o Presidente, nem o Governo português foram convidados e a representação do país estará a cargo do cônsul-geral em Macau e Hong Kong.

Já do lado da China, a data será assinalada ao mais alto nível, contado com a presença do Presidente Xi Jinping, que estará em Macau entre quarta e sexta-feira.

O líder chinês irá presidir à tomada de posse do novo Governo da Região Administrativa Especial de Macau - o quinto desde a transição em 1999 - e irá também assistir a um espetáculo de fogo de artifício, onde serão usados barcos não tripulados e 600 drones.

Nos três dias que vai estar em Macau, Xi Jinping irá anunciar algumas medidas. A mais significativa das quais a criação de uma Bolsa de Valores no território.

Esta, e outras medidas de natureza económica e financeira, estão a ser vistas como um castigo a Hong Kong, mostrando que Macau pode ser uma alternativa à instabilidade que se instalou na antiga colónia britânica.

O 20.º aniversário da transição assinala-se na próxima sexta-feira, dia 20 de dezembro.

No total, Macau tem 667.400 habitantes, uma densidade de 20 mil habitantes por quilómetro quadrado. Cerca de 40% da população empregada está afeta ao turismo.