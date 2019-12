Cidade italiana evacuada para desativar bomba da Segunda Guerra Mundial

Cerca de 54 mil pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas neste domingo de manhã, enquanto especialistas desarmavam uma bomba datada da Segunda Guerra Mundial. A operação decorreu em Brindisi, uma cidade no sul da Itália, com cerca de 87.800 residentes.

A bomba, com um metro de comprimento e 40 quilos de dinamite no seu interior, foi encontrada por acaso, durante trabalhos de renovação num cinema local. Estima-se que tenha sido ali deixada pelo Reino Unido, em 1941.