Lakers resistem à ameaça dos Hawks

Os Atlanta Hawks ameaçaram colocar um ponto final à série de vitórias dos Lakers, mas a equipa de Los Angeles acabou por vencer, por cinco pontos, por 96-101. LeBron James foi o emlhor marcador do jogo, com 32 pontos. Conquistou 13 ressaltos e fez sete assistências. Anthony Davis chegou aos 27 pontos, ganhou 13 ressaltos e fez três assistências.

Trae Young foi o melhor dos Hawks, com 30 pontos. É a sétima vitória consecutiva dos Lakers, que lideram a Conferência Oeste, com 24 vitórias e três derrotas. Atlanta está no penúltimo lugar da Conferência Este, com seis vitórias e 21 derrotas.

NBA

Resultados

Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers, 96-101

New Orleans Pelicans-Orlando Magic, 119-130

Indiana Pacers-Charlotte Hornets, 107-85

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers, 109-89

Denver Nuggets-New York Knicks, 111-105

Golden State Warriors-Sacramento Kings, 79-100