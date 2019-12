"Temos de resolver a nossa hipocrisia climática"

A defesa do ambiente e do clima “é sobretudo um valor europeu”, considera Henrique Raposo. No debate desta segunda-feira, na Renascença, o comentador defende que “em vez de depressões pós-cimeiras climáticas, temos de olhar para nós – nós Europa, nós Portugal, nós Lisboa, nós portugueses – e fazermos as coisas em concreto”.

Como exemplo, dá o que se passa na capital portuguesa. “Falamos que queremos salvar o ambiente, mas Lisboa, nos últimos anos, ficou mais poluída: há mais aviões, há mais navios. Só um paquete que aporta no Tejo polui mais que todos os carros de Lisboa. Há uma certa hipocrisia também da nossa parte e acho que em vez de estarmos a olhar para os brasileiros e para os chineses temos, em primeiro lugar, de resolver a nossa hipocrisia climática”.

“Quando resolvermos isso vamos ter mais moral para enfrentar os Bolsonaros e os chineses e os indianos”, remata.