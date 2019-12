Os recordes de Pizzi

Pizzi, melhor marcador da I Liga, com 11 golos, é o jogador em maior destaque em Portugal e está na corrida por recordes. Os três desportivos fazem as contas e "A Bola" puxa o tema para manchete: "O ponto mais alto". Pizzi a caminho de todos os recordes. Dezoito golos e dez assistências em 24 jogos é registo melhor do que Bruno Fernandes, no mesmo período na época passada.

"O Jogo" centra atenção no jogo de hoje do FC Porto, com o Tondela, para a 14.ª jornada. "Pressão? A nossa tolerância é sempre zero", diz Sérgio Conceição. O Porto entrará em campo a sete pontos do Benfica.

O Sporting joga nos Açores com o Santa Clara e a equipa foi recebida com insultos e ameaças. O jogo é às 19h00. O Porto-Tondela começa às 20h15. Ambas as partidas com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

"Max para agarrar", titula o "Record". Leões projetam dar aumento e segurar o novo titular da baliza. O Braga perdeu com o Paços de Ferreira. Sá Pinto já vê lenços brancos.