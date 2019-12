João Henriques admite que "falhou tudo" no Santa Clara

João Henriques assumiu que a exibição do Santa Clara, na receção ao Sporting, que resultou numa pesada derrota, por 0-4, foi muito negativa. "Falhou tudo", assumiu o treinador, no final do jogo da 14.ª jornada.

"Da nossa parte, muito mal. Apáticos, pouco agressivos. Fomos fazendo algumas coisas engraçadas, mas pouco pragmáticas para aquilo que pretendemos. Se não formos uma equipa agressiva com e sem bola e permitirmos ao adversário jogar como jogou, sujeitamo-nos a perder da forma como perdermos. Perdemos e perdemos bem. Parabéns ao Sporting pela construção de um resultado justo", concedeu o técnico dos açorianos, no final da partida, em declarações à Sport TV.

João Henriques não hesitou em assumir a responsabilidade pelo resultado e pela exibição. A primeira parte teve "alguma organização e pouca agressividade, mas nada fazia prever" que o Santa Clara sofresse o golo, quase a fechar a primeira parte.

"Tentámos retificar isso mesmo ao intervalo, mas tivemos uns 15 minutos caóticos e permitimos que o Sporting construísse um resultado volumoso. Uma equipa que vinha de uma derrota e de repente está a ganhar por dois ou três golos de diferença ganha confiança e depois, com os jogadores que tem, de muita qualidade, passa a jogar muito à vontade. Apesar de tudo, criámos uma ou outra situação em que podíamos ter minimizado os estragos, mas foi curto para aquilo que o Santa Clara está habituado a fazer", reconheceu.

Reação obrigatória frente a outro grande



O treinador do Santa Clara sublinhou que esta "é uma noite para recordar, para não esquecer mais". E para corrigir já na quinta-feira, frente ao FC Porto, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal:

"A resposta tem de ser dada imediatamente e ainda bem que nem sequer há tempo para fazer luto do que aconteceu hoje. [Visita ao FC Porto] é um jogo bom. Se fizermos semelhante, arriscamo-nos a sofrer a mesma coisa. Se fizermos aquilo que estamos habituados a fazer, acredito que vamos dificultar muito a vida ao FC Porto e tentar passar a eliminatória."

Apesar do resultado pesado, que não pode "voltar a acontecer", e da modesta posição na tabela - apenas três pontos acima da linha de água -, João Henriques mostrou confiança num desfecho positivo da época.

"Há 60 pontos em disputa e, se fizermos o normal, temos condições de conquistar os suficientes para nos mantermos na I Liga e voltarmos à primeira metade da tabela", afiançou o treinador do Santa Clara.