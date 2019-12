Tottenham de Mourinho joga com o Leipzig nos oitavos de final da Liga dos Campeões

O Tottenham, de José Mourinho, vai jogar com o Leipzig nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Os alemães venceram o grupo do Benfica e tinham estatuto de cabeça-de-série no sorteio realizado, esta segunda-feira, em Nyon, na Suíça, na sede da UEFA.

O Liverpool, detentor do título, vai regressar ao estádio onde se sagrou campeão. A equipa de Jurgen Klopp vai medir forças com o Atlético de Madrid, de João Félix. Este é um dos grandes embates dos oitavos de final, outro é o confronto entre Real Madrid e Manchester City.

A Juventus, de Cristiano Ronaldo, defronta o Lyon, de Anthony Lopes, clube que se qualificou em segundo lugar no grupo do Benfica. Haverá, ainda, desafio entre jogadores portugueses no Nápoles (Mário Rui) e o Barcelona (Nelson Semedo). O Valência, de Gonçalo Guedes, joga com a Atalanta.

O Dortmund, de Raphael Guerreiro, tem pela frente o PSG. O único emparalhamento sem portugueses é o Chelsea-Bayern Munique. O sorteio realizou-se com algumas condicionantes. Nesta fase da competição não se podem defrontar equipas do mesmo país, nem equipas que tenham estado em confronto na fase de grupos.

Os jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões realizam-se em março. Os encontros da 1.ª mão acontecem a 10 e 11 de março. Os jogos da 2.ª mão são a 17 e 18 de março.

Liga dos Campeões

Oitavos de final

Dortmund-PSG

Real Madrid-Manchester City

Atalanta-Valência

Atlético de Madrid-Liverpool

Chelsea-Bayern Munique

Lyon-Juventus

Tottenham-Leipzig

Nápoles-Barcelona