PSV demite treinador

O PSV despediu o treinador Mark van Bommel, devido aos maus resultados. A decisão foi tomada poucas horas depois da derrota frente ao Feyenoord (3-1), que deixou a equipa no 4.º lugar, a dez pontos dos dois clubes da frente, Ajax e AZ Alkmaar.

"As exibições e os resultados têm sido bem abaixo das expectativas do PSV", justifica Toon Gerbrands, diretor geral do clube.

A equipa de Eindhoven foi eliminada na Liga Europa, num grupo em que passaram Sporting e LASK Linz. O treinador, de 42 anos, cumpria a segunda época no clube, depois de ter sido segundo classificado na temporada passada.

O PSV ainda não anunciou quem será o sucessor de Mark van Bommel.