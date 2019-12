O avançado João Félix recebeu esta segunda-feira, em Turim, o prémio “Golden Boy”, do jornal Tuttosport, para o melhor jovem sub-21 da Europa.

O internacional luso mostrou-se orgulhoso por passar a constar de uma lista onde também já estão Rooney, Messi, Aguero, Sterling ou De Ligt.

“Como é óbvio, estou muito contente. As pessoas que me são mais próximas sabem o quanto eu trabalhei para este prémio e o sonho que era conquistar este prémio. Estou muito feliz, eu e toda a minha família”, disse o atual jogador do Atlético Madrid.

O jovem reconhece que este prémio era um dos seus objetivos. “Era o primeiro troféu que queria conquistar. Não é qualquer um que ganha este prémio, tens de dar sempre um pouco mais, só assim é possível vencer”.

Rui Costa, administrador da SAD do Benfica, também esteve na cerimónia e deixou elogios a Félix.

“O João Félix é só o João Félix, não tem nada de Rui Costa. Foi isto que eu sempre lhe disse ao longo destes anos no Benfica. Estamos muito contentes com o que ele está a fazer e esperemos que assim continue. É um Golden Boy dentro e fora do relvado”, referiu à Sky Sport Itália.