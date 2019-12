Leverkusen, Rangers, Shakhtar e Basaksehir cruzam-se com os clubes portugueses na Europa

FC Porto, Braga, Benfica e Sporting ficaram a conhecer, esta segunda-feira, os adversários que terão pela frente nos 16 avos de final da Liga Europa. A previsão é de desafios equilibrados. Porto e Benfica vão defrontar, respetivamente, Leverkusen e Shakhtar Donetsk, equipas que caíram da Liga dos Campeões. O Braga joga com o Rangers, um dos adversários do Porto, na fase de grupos, e o Sporting tem pela frente o Istambul Basaksehir, vencedor do grupo onde estavam a Roma, de Paulo Fonseca, e o Monchengladbach, segundo classificado do campeonato alemão.

Leverkusen-FC Porto O FC Porto, vencedor do G, defronta o Bayer Leverkusen, 7.º classificado da liga alemã, eliminado da Liga dos Campeões num grupo com Juventus, Atlético de Madrid e Lokomotiv de Moscovo. Treinado pelo holandês Peter Bosz, finalista vencido da Liga Europa pelo Ajax em 2017, o Leverkusen tem em Kevin Volland uma das suas principais figuras. O internacional alemão é o melhor marcador da equipa, com sete golos. O Leverkusen ainda está em competição na Taça da Alemanha. Defronta o Estugarda nos oitavos de final. O clube estará sem comeptir entre 21 de dezembro e 18 de janeiro, devido à pausa de inverno na Bundesliga. A equipa viu interrompida uma série de seis jogos sem derrotas, na semana passada. Perdeu com a Juventus e com o Colónia.

Shaktar Donetsk-Benfica Qualificado para os 16 avos de final da Liga Europa como 3.º classificado do Grupo G da Liga dos Campeões, o Benfica tem o Shakhtar Donetsk pela frente. Os campeões ucranianos também caíram da Champions, como terceiro classificados do Grupo C. A equipa treinada por Luís Castro teve oportunidade de seguir para os oitavos de final da Liga dos Campeões, mas perdeu o último jogo com a Atalanta, na Ucrânia, e os italianos seguiram em frente, na companhia do Manchester City. A outra equipa do grupo era o Dínamo de Zagreb. Os tricampeões ucranianos vivem um contexto em que podem concentrar-se em absoluto na Liga Europa. No campeonato local estão na frente, com 14 pontos de vantagem sobre o Dínamo de Kiev, clube que eliminou o Shakhtar da Taça da Ucrânia. O Shakhtar jogou no sábado, com o Zorya, e só volta a competir quando encontrar o Benfica, a 20 de fevereiro. Os ucranianos ficam mais de dois meses sem competição, devido à pausa de inverno. Devido ao crise da Crimeia, o clube não joga em Donetsk, mas em Kharkiv. Júnior Moraes, internacional pela Ucrânia, é o melhor marcador (17 golos) de uma equipa formada à base de internacionais ucranianos e jogadores brasileiro de qualidade reconhecida.

Rangers-Braga O Braga venceu o Grupo K da Liga Europa, com Wolverhampton, Slovan de Bratislava e Besiktas. Só o Sevilha, com 15 pontos, somou mais pontos que o Braga (14). O obstáculo a caminho dos oitavos de final é o Rangers, 2.º classificado do grupo do FC Porto. A equipa escocesa venceu os dragões, em Glasgow, e empatou em Portugal. Treinado por Steven Gerrard, o Rangers apresentou-se ao um nível alto e perdeu a liderança do grupos nos últimos minutos da última jornada, quando o Young Boys marcou o golo do empate, no Ibrox. Depois de muitos anos de instabilidade, devido a problemas financeiros, o Rangers volta, finalmente, a discutir o título escocês com o rival Celtic. Os protestantes estão no 2.º lugar do campeonato, a dois pontos do Celtic, e entram em competição na 4.ª ronda da Taça. O Rangers temina o ano com o "Old Firm", a 29 de dezembro. A pausa de inverno é de duas semanas. O veterano Jermaine Defoe é o nome mais sonante de um plantel em que a maior figura tem sido Alfredo Morelos. O colombiano tem 25 golos e foi o melhor marcador da fase de grupos da Liga Europa, com seis golos.