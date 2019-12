Jorge Jesus dá as boas-vindas à pressão de vencer o Mundial de Clubes

Jorge Jesus sabe que vencer o Mundial de Clubes é cada vez mais complicado, no entanto, está pronto para, e agradece, viver com a pressão. O treinador português avisa, contudo, que o Flamengo tem, primeiro, de passar a meia-final, frente à sua ex-equipa, o Al Hilal.

"Este Campeonato do Mundo de Clubes cada vez vai ter mais importância, pelo historial dos clubes que o ganharem. Cada vez vai ser mais difícil ganhar. As equipas da Europa, hoje, olham para o Mundial de Clubes de forma completamente diferente. Agora, olham como um torneio importante. Esta competição, com o tempo, vai ter um prestígio muito grande", salientou o técnico, esta segunda-feira, na conferência de imprensa de antevisão da partida com o Al Hilal.

A pressão de chegar à final e defrontar o Liverpool é grande. Jesus não está preocupado, porque "quem está no Flamengo tem pressão sempre".

"É um clube que exige o máximo. Este tem sido um ano de pressão mas muito mais de satisfação, de prazer. Vamos tentar passar isso para o jogo, ter um prazer e uma alegria muito grandes de jogar, tentar proporcionar um grande espetáculo e tentar ganhar. Esta pressão é sinónimo de sucesso. Quem é que não quer ter pressão do sucesso? Eu quero viver toda a minha vida com essa pressão", declarou.

Proibido desvalorizar o Al Hilal



Jorge Jesus levou a equipa do Flamengo a assistir aos quartos de final da prova, entre os sauditas e os africanos do Espérance de Tunis. Uma forma de conhecer melhor as duas equipas e de alertar os jogadores para a importância da meia-final. Afinal, não haverá um Flamengo-Liverpool se os brasileiros não conseguirem ultrapassar o Al Hilal:

"O Al Hilal é uma equipa que conheço bem. Só um jogador é que não é do meu tempo, todos os outros trabalharam comigo, portanto sei o valor daquela equipa. A ideia foi responsabilizarmos a equipa daquilo que temos de fazer, porque no Brasil falaram muito no Liverpool e esqueceram-se que temos um adversário antes. E esqueceram-se porque têm tendência a desvalorizar tudo o que não é da Europa."



O Al Hilal tem "jogadores com nível alto" e equipa "para se bater com o Flamengo". Jorge Jesus também dedicou elogios ao treinador dos sauditas, o romeno Razvan Lucescu, que teve no pai, Mircea Lucescu, "um dos grandes treinadores da Europa e do mundo", "um grande professor". "Foi escolhido para treinar o maior clube árabe e está a fazer um ótimo trabalho", congratulou o técnico português.

Apesar das cautelas e dos elogios ao adversário, Jorge Jesus confia que o Flamengo tem capacidade para chegar à final do Mundial de Clubes. "Respeitamos muito o Al Hilal, mas queremos e podemos estar na final."

O Flamengo-Al Hilal joga-se na terça-feira, às 17h30, em Doha, no Catar. Quem vencer seguirá para a final do Mundial de Clubes, em que terá pela frente o vencedor do duelo entre o Monterrey, do México, e o Liverpool.