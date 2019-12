​Vai aumentar o imposto sobre bebidas açucaradas

O imposto sobre bebidas açucaradas vai aumentar, de acordo com a versão preliminar do Orçamento do Estado para 2020.



É um agravamento de dois a seis cêntimos, dependendo da quantidade de açúcar por litro, nas bebidas não alcoólicas.

Entre os 25 e os 50 gramas, é aplicado 6,02 euros por hectolitro. Entre 50 e 80 gramas de açúcar por litro, a taxa passa para 8,02 euros por hectolitro. Nos dois casos, o agravamento é de dois cêntimos.

Nas bebidas com mais de 80 gramas de açúcar por litro, é aplicado 20,06 euros por hectolitro, o que corresponde a um aumento de seis cêntimos.

Às bebidas com menos de 25 gramas de açúcar por litro, continua a ser aplicado um euro por hectolitro.

Nos concentrados líquidos, o imposto varia entre os 6 e os 120 euros, e o agravamento entre os 2 e os 36 cêntimos.

Nos concentrados em pó, o imposto varia entre os 10 e os 200 euros e o aumento entre três cêntimos e 60 cêntimos.