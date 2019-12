OE 2020. “Vamos pagar mais impostos indiretos”, avisa economista

O economista João Duque alerta para o aumento expectável de mais impostos indiretos em 2020.

“Lendo o documento – pelo menos na sua versão de esboço inicial – não há um alívio significativo da carga fiscal”, afirma na Renascença, apesar de as famílias serem “bafejadas num aumento de rendimento”.

“Nós vamos continuar a pagar impostos expectavelmente através de mais impostos indiretos sobre o consumo e não sobre o rendimento direto”, prevê o economista.

João Duque esteve no programa As Três da Manhã no dia em que o Governo entrega na Assembleia da República a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano.

O documento foi aprovado no sábado em Conselho de Ministros extraordinário e algumas das medidas já foram desvendadas. Por exemplo, um reforço na saúde e aumentos de 0,3% para a função pública. Os pensionistas vão ter um aumento de 0,7%. Quanto às empresas, há algumas mexidas no IRC.