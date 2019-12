​Governo não altera imposto sobre combustíveis

O adicional à taxa no Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP), que recai na gasolina e gasóleo, continua a ser cobrado em 2020. É o que indica a versão preliminar do Orçamento do Estado para o próximo ano.



Na gasolina, representa 0,007 euros por litro e no gasóleo 0,0035 euros por litro.

Em 2017, o Governo fixou como objetivo a “convergência das taxas de imposto sobre a gasolina e gasóleo". Desde então, "tem vindo a proceder a uma descida progressiva da tributação sobre a gasolina, com contrapartida na subida da tributação do gasóleo”.

O ministro das Finanças, Mário Centeno, já chegou a admitir o fim do adicional para a gasolina, mas nunca concretizou a medida. Esta é uma bandeira do CDS, também já proposta pelo PSD e defendida pelo PCP.