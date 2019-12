Jerónimo de Sousa e o Orçamento do Estado: "O dinheiro não estica e não há bruxas"

O secretário-geral do Partido Comunista Português disse este domingo que o Orçamento do Estado para 2020 tem de dar resposta aos problemas dos trabalhadores para merecer um posicionamento favorável do partido.

Jerónimo de Sousa falava num almoço de fim de ano organizado na Parede pela concelhia do PCP de Cascais, em que referiu que "o quadro não é bom" porque "o dinheiro não estica e não há bruxas".



"Para merecer um posicionamento favorável do Partido Comunista Português tem de dar resposta aos problemas nacionais, aos problemas dos trabalhadores, dos reformados, dos pequenos e médios empresários, e ao Serviço Nacional de Saúde, à escola publica e aos transportes", disse.



O secretário-geral do PCP referiu que o programa do Governo do PS "já era um mau sinal" e que, embora não tenha ainda a proposta de Orçamento do Estado para se pronunciar, considera que o quadro não é bom.



"Amanhã vamos ver o resultado, mas temos esta nota de inquietação profunda", disse adiantando que o PCP não fica apenas preocupado, avançando com proposta de aumento de salários, de reforço do aumento das pensões e da reforma, da criação de uma rede pública de creches para que todas as crianças até aos 3 anos tenham um lugar numa creche assim como o reforço do financiamento da segurança social.