Francisco Rodrigues dos Santos é o quinto candidato à liderança do CDS, juntando-se assim a João Almeida, Abel Matos Santos, Filipe Lobo d’Ávila e Carlos Meira. O líder da Juventude Popular, organização jovem do partido, anunciou para esta terça-feira, às 21h, num hotel do Porto, uma comunicação “ao partido e ao país”.

No seu espaço de comentário na SIC, Luís Marques Mendes já tinha anunciado que Francisco Rodrigues dos Santos (natural de Coimbra, com 31 anos) irá candidatar-se com o apoio de “um conjunto de personalidades da sociedade civil, que o estão a apoiar na sua moção de estratégia”.

Na corrida à sucessão de Assunção Cristas, que anunciou a saída do partido na sequência dos fracos resultados obtidos nas legislativas de 6 de outubro – a bancada centrista ficou reduzida a cinco deputados –, estão também Abel Matos Santos, porta-voz da corrente interna Tendência Esperança em Movimento (TEM), Filipe Lobo d'Ávila, ex-deputado e líder do grupo Juntos pelo Futuro, João Almeida, porta-voz do partido, e Carlos Meira, ex-líder da concelhia de Viana do Castelo.