Navio em Setúbal está a perder ácido sulfúrico

Já começou a intervenção no navio atracado no Porto de Setúbal onde foi detetado um derrame de ácido sulfúrico.

O navio tem sete contentores com ácido, que terão agora de ser removidos e avaliados um a um.

O capitão do porto, Pedro Alcobia Portugal, diz à Renascença está a acompanhar a intervenção de uma empresa especializada que vai começar a retirar os sete contentores do interior da embarcação.

“São 15 depósitos de um metro cúbico dentro de cada contentor e eventualmente será um ou dois desses depósitos que está a derramar dentro desses contentores. É esse trabalho que vai ter de ser feito, calmamente, com a empresa certificada no terreno e vai ser feito contentor a contentor para resolver a situação”, explica.

“Neste momento está tudo controlado, os pequenos derrames que existem são para dentro do navio e há de ser feita a avaliação no cais para resolver a situação.”

O comandante do Porto diz que não há contaminação para o exterior do navio. E não é previsível que venha a acontecer. “Aparentemente estão as condições todas controlada e não é previsível que haja derrame para fora do navio.

Não há previsão para o tempo que irá demorar esta operação, mas por enquanto está afastado o risco ambiental ou para a saúde pública.